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Украинский голкипер стал героем матча Кубка Испании: опубликовано видео

воскресенье, 12 января 2020, 10:01
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Голкипер испанского "Вальядолида" и национальной сборной Украины Андрей Лунин вышел в с первых минут в матче 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи".

Именно украинский страж ворот стал главным героем встречи и помог своей команде пробиться в 1/16 финала турнира.

Основное и дополнительное время матча завершилось ничейным результатом 1:1, поэтому команды перешли в серию пенальти.

В футбольной "лотерее" украинский голкипер парировал два одиннадцатиметровых. Так, на линии ворот Лунин парировал удары Элиаса Переса и Дани Переса, а вот удар Оскара Гарсии оказался неберущимся.

Напомним, что Лунин попал в сборную разочарований по итогам первого круга в чемпионате Испании по версии издания Marca.

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