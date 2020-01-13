Дикий скандал: украинский и грузинский борцы устроили массовую драку, видео

На международном турнире по вольной борьбе, который проходил в Турции, случился дикий скандал с участием украинского спортсмена Хасана Закариева.

Об этом сообщается на странице _wrestlinghistory_ в Instagram.

Наш соотечественник и его соперник по полуфинальной схватке в весовой категории до 79 кг грузин Зураб Эрбоцанашвили спровоцировали массовую драку, участниками которой стали их тренера и представители команд. По итогам конфликта оба борца были дисквалифицированы организаторами турнира.

ВИДЕО. МАССОВАЯ ДРАКА С УЧАСТИЕМ УКРАИНСКОГО БОРЦА НА ТУРНИРЕ В ТУРЦИИ

Отметим, что Закариев является уроженцем Одессы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский борец-депутат завоевал золотую медаль чемпионата мира.