Ломаченко попал на жесткую карикатуру из-за скандального видео со спецназом России

Известный украинский художник Андрей Петренко посвятил свою новую карикатуру скандалу вокруг украинского боксера Василия Ломаченко, который вызвал бурю негативных эмоций из-за публикации в соцсетях видео о российском спецназе.

Свою работу художник опубликовал в Twitter.

Так, на рисунке изображен украинский боксер Ломаченко, который держит над головой маленький флаг Украины. При этом на груди у спортсмена изображен боец российского спецназа, под которым написано "вежливые люди".

"Малоросс - это не гражданство, это образ мышления..." - подписал карикатуру ее автор.

Напомним, что ранее в сети Ломаченко опубликовал видео, в котором объяснил свой поступок. Несмотря на это, оправданий боксера оказалось мало и он получил еще один жесткий ответ.