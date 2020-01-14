Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

15 января состоится мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который состоится в немецком Рупольдинге.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского спринта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является француз Мартен Фуркад, который набрал 387 очков. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (374). На третьей позиции француз Симон Дестье (352). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который набрав 164 очка занимает 19-е место.

Напомним, что в масс-старте в Оберхофе украинский биатлонист финишировал на 15-м месте.