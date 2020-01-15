Горел весь город: футбольные фанаты ярко отметили юбилей любимого клуба, видео

Болельщики польской "Ягеллонии" ярко отметили 100-летие клуба, которое официально состоится в мае этого года.

Дата 14 января была выбрана фанатами не случайно, так как в этот день полиция не наказывает за использование пиротехники. Тысячи болельщиков с фаерами собрались на площади и в 19:20 синхронно зажгли огни. Также подобное наблюдалось на других улицах, что привело к иллюзии горения всего города.

Фанаты не намерены останавливаться на этом и планируют еще ряд мероприятий, посвященных юбилею клуба.

"Ягеллония" была образована в 1920 году и базируется в городе Белосток. Главными достижениями в истории клуба являются серебряные медали чемпионата Польши в 2017 и 2018 годах, а также выигрыш Кубка Польши в 2010 году.

Ранее сообщалось, что перфоманс фанатов "Динамо" вошел в топ-3 в 2019 году.