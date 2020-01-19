Где смотреть женскую гонку преследования Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

19 января в немецком Рупольдинге состоится женская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женской гонки преследования в Рупольдинге.

Начало гонки - в 13:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета является норвежка Тириль Экхофф, которая набрала 441 очко. Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (438). В первую тройку также входит француженка Жюли Симон (321). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 20-е место, набрав 167 очков.

Ранее сообщалось, что украинские биатлонистки вошли в топ-5 в эстафете в Рупольдинге.