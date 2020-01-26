Редкач - Гарсия: полное видео боя

В Нью-Йорке на арене Barclays Center состоялся чемпионский бой в полусреднем весе, в котором украинец Иван Редкач уступил американскому боксеру Дэнни Гарсии.

Американец имел преимущество на протяжении всего поединка и добыл победу единогласным решением судей. Таким образом, Гарсия защитил принадлежащий ему чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

31-летний Гарсия провел свой 38 бой в карьере и одержал 36 победу при двух поражениях. Американец защитил титул чемпиона мира по версии всемирного боксерского совета (WBC). Для 33-летнего Редкача данное поражение стало пятым в 29 поединках. При этом украинец одержал 23 победы и еще один бой завершился вничью.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ