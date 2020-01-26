В Англии жестоко убили молодого футболиста

25-летний английский футболист Джордан Синнот был убит в городе Ретфорд.

Об этом сообщает BBC.

Футболист был обнаружен около двух часов ночи с проломленным черепом. В критическом состоянии Синнот был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей. В тот день в Ретфорде произошли две масштабные драки, в одну из которых, вероятно, попал игрок.

Полиция задержала 27-летнего подозреваемого в убийстве.

Синнот являлся воспитанником "Хаддерсфилд Таун" и всю свою карьеру провел в клубах низших английских лиг. В нынешнем сезоне он выступал на правах аренды за "Мэтлок Таун", но не провел ни одного матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в автомобильной аварии погиб французский футболист.