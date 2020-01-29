Где смотреть онлайн Джокович - Федерер: расписание трансляций

30 января в полуфинальном матче Australian Open встретятся сербский теннисист Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

Начало поединка ориентировочно в 10:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния между сербским и швейцарским теннисистами пройдет на телеканале Eurosport 1.

Джокович и Федерер проведут между собой юбилейный, 50-й матч. Сейчас впереди серб, он выиграл 26 поединков против 23-х у швейцарца. В последний раз они встречались в финале Уимблдона-2019. Тогда Джокович победил в пяти партиях, отыграв двойной матч-бол.

Джокович также опережает Федерера по количеству титулов победителя Australian Open (7-6).

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль проиграл Доминику Тиму в четвертьфинале Australian Open