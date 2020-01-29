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Из-за вспышки коронавируса перенесли крупное спортивное мероприятие: подробности

среда, 29 января 2020, 22:35
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Из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае приняли решение перенести время проведение зимнего ЧМ-2020 по легкой атлетике. Ожидается, что крупное спортивное соревнование пройдет в 2021 году.

Решение принимала организация World Athletics. Первенство должно было пройти в помещении в марте в Нанкине (Китай). Организаторы решили, что китайская земля примет чемпионат мира в марте 2021 года в связи с распространением коронавируса.

При этом в World Athletics выразили благодарность странам и городам, которые согласились заменить Нанкин в качестве места проведения чемпионата. Несмотря на это, от варианта переноса турнира в другую страну было решено отказаться. Такое решение организаторы приняли для того, чтобы не менять сроки проведения других соревнований.

Напомним, что исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, который по данным на среду, 29 января, уже унес жизни 132 человек, но необходимо время, чтобы ее протестировать.

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