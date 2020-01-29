В сети появился яркий проморолик к бою с участием украинского чемпиона мира

Промоутерская компания Union Boxing Promotions в YouTube опубликовала проморолик к бою между украинским боксером Артемом Далакяном и венесуэльцем Хосбером Пересом.

Поединок состоится 8 февраля в Киеве в КВЦ "Парковый".

В этом бою Далакян будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира в найлегчайшем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Украинец ранее уже трижды успешно защищал чемпионский пояс.

32-летний Далакян за свою карьеру провел 19 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 19 побед (14 - нокаутом). 24-летний Перес также принял участие в 19 боях, добыл 17 побед и потерпел два поражения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Иван Редкач проиграл в чемпионском бою.