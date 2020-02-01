Непобедимый украинский боксер добыл яркую победу в США: видео

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO), который выступает в полусреднем весе, ярко победил в бою с аргентинцем Луисом Альберто Вероном (18-2-2, 9 KO). Бой проходил в ночь на 1 февраля в американском Шривпорте.

Поединок длился все десять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинского спортсмена: 97-93, 98-92, 98-92.

34-летний Шелестюк на протяжении всего боя владел инициативой и держал ритм до финального гонга. Наш соотечественник на голову превосходил своего соперника, о чем говорят оценки суде.

#BoxeoEnTyCSports ¡Final del séptimo round! La tarjeta de @BoxeoDePrimera marca 68-65 a favor de Taras Shelestyuk. Mirá la pelea EN VIVO por TyC Sports y TyC Sports Play acá https://t.co/q2k1JC9oZ5 pic.twitter.com/IvGCUBorh7 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 1, 2020

Напомним, что Шелестюк вернулся в ринг после почти двухгодичного перерыва в марте прошлого года. Тогда он ярко победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Иван Редкач дисквалифицирован на год за укус американца Дэнни Гарсии, которому он проиграл в чемпионском бою.