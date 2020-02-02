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Сборная Украины позорно проиграла сербам в матче отбора чемпионата мира: видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 13:23
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Сборная Украины по футзалу с поражения стартовала в элит-раунде отборочного турнира чемпионата мира 2020 года. В стартовом матче подопечные Александра Костенко проиграли национальной команде Сербии со счетом 2:5.

Встреча началась с мощных атак соперника нашей команды. Однако, выдержав стартовый штурм, украинцы неожиданно пропустили два мяча в течение двух минут. После перерыва сербы забили еще дважды и увеличили счет до неприличных 4:0. Лишь после этого нашей команде удалось распечатать ворота соперника, но развить свой локальный успех она не смогла.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА МИРА 2020 ГОДА

Элитный раунд, группа B, 1-й тур

СЕРБИЯ - УКРАИНА - 5:2

Голы: Пршич, 12; Петров, 15; Пршич, 22; Томич, 30; Ракич, 31 - Фаренюк, 30; Корсун, 39.

Сегодня украинцы сыграют с одной из сильнейших команд планеты - сборной Испании, которая в 1-м туре обыграла французов со счетом 3:1. В финальную часть чемпионата Европы выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, которые финишируют вторыми, разыграют еще две путевки в плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины из-за травмы надолго лишилась ведущего игрока.

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