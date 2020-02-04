RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

10:20
10 знаменитостей, чьи наряды нарушили все правила красной дорожки: фото
09:26
Займутся Конституцией и не только: онлайн трансляция заседания Рады 4 февраля
08:36
Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского: названа интересная сумма
07:03
Как заготовить дома щучью икру: рецепт и полезные советы

3 февраля

22:33
В Испании произошло ЧП с пассажирским самолетом: фото и видео
20:11
Убийство Шеремета: суд принял решение по подозреваемой Кузьменко
20:00
Когда стричь волосы в феврале 2020 - смотрим в лунный календарь
19:02
Никто не видел маленькую дочь Ольги Фреймут, но теперь она знаменитость с обложки (фото)
18:59
Депутатам выдадут планшеты по цене 18 минимальных пенсий
17:56
Катя Осадчая и Юрий Горбунов нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: фото
17:29
Россию на Евровидении-2020 может представить певец из Украины - о ком снова говорят в СМИ
16:58
Не стоит забывать: в Раде поставили на место нардепа, попавшего в скандал с собакой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Промоутер готов устроить бой Ломаченко с подопечным легендарного Мейвезера: подробности

вторник, 04 февраля 2020, 09:45
переглянути новину українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов организовать бой украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-1-0, 10 KO) с американцем Джервонтой Дэвисом (23-0-0, 21 KO). Последнее слово осталось за бывшим чемпионом мира в пяти весах Флойдом Мейвезером-младшим, который пока не дал согласия на такой бой.

"Флойд знает, что когда он будет готов, мы устроим бой Ломаченко-Дэвис, но Флойд - боксер, в отличие от Эдди Хирна. Флойд не хочет, чтобы его парень Джервонта Дэвис бился с Ломаченко, пока он не будет уверен, что тот готов... Как только Флойд даст мне сигнал, мы, конечно же, ответим, получился бы конкурентный бой", - сказал Арум.

При этом он раскритиковал потенциального соперника Ломаченко Дэвида Хэйни. По его словам, он еще не доказал, что может драться на уровне украинца.

"Прямо сейчас я смотрю на Хэйни и вижу, вероятно, десять легковесов, которые превосходят его", - сказал Арум.

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко ответил на критику болельщиков после своей публикации видео с российским спецназом.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Вест Хэм - Ливерпуль - 0:2 Хроника матча

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: