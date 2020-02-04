Промоутер готов устроить бой Ломаченко с подопечным легендарного Мейвезера: подробности

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов организовать бой украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-1-0, 10 KO) с американцем Джервонтой Дэвисом (23-0-0, 21 KO). Последнее слово осталось за бывшим чемпионом мира в пяти весах Флойдом Мейвезером-младшим, который пока не дал согласия на такой бой.

"Флойд знает, что когда он будет готов, мы устроим бой Ломаченко-Дэвис, но Флойд - боксер, в отличие от Эдди Хирна. Флойд не хочет, чтобы его парень Джервонта Дэвис бился с Ломаченко, пока он не будет уверен, что тот готов... Как только Флойд даст мне сигнал, мы, конечно же, ответим, получился бы конкурентный бой", - сказал Арум.

При этом он раскритиковал потенциального соперника Ломаченко Дэвида Хэйни. По его словам, он еще не доказал, что может драться на уровне украинца.

"Прямо сейчас я смотрю на Хэйни и вижу, вероятно, десять легковесов, которые превосходят его", - сказал Арум.

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко ответил на критику болельщиков после своей публикации видео с российским спецназом.