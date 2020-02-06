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Ломаченко получит рекордную сумму за главный бой в карьере

четверг, 06 февраля 2020, 18:22
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Украинский боксер Василий Ломаченко близок к договоренности о проведении чемпионского боя с американцем Теофимо Лопесом. В этом поединке украинец может заработать рекордный для себя гонорар в размере 4,5 миллионов долларов.

Об этом сообщает mixsport.pro.

По данным источника, на руки Ломаченко получит 2,5 миллиона долларов. Оставшаяся сумма уйдет на выплату налогов, комиссии промоутеру, а также зарплату команде. Кроме того, боксер всегда половину заработка отдает своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

Ожидается, что бой Ломаченко - Лопес состоится в мае. 31-летний украинец будет защищать принадлежащие ему титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). 22-летний Лопес будет защищать чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF). В случае победы Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ломаченко за свою карьеру провел 15 боев, в которых одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету Лопеса 15 побед в 15 боях (12 нокаутов).

Ранее сообщалось, что Ломаченко номинирован на получение престижной награды.

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