Стали известны три соперника сборной Украины перед Евро-2020

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда сыграет товарищеские матчи со сборными Кипра, Северной Ирландии и Израиля.

Пост с соответствующим содержанием он написал в Facebook.

Так, стало известно, что все три встречи пройдут в Украине. С Кипром национальная сборная сыграет 26 мая, предположительно, в Харькове, с Северной Ирландией - 2 июня, вероятно, в Киеве и с Израилем - 7 июня, скорее всего, во Львове. Главный тренер команды Андрей Шевченко уже одобрил такое расписание.

Напомним, в марте месяце сборная Украины проведет два матча. 27-го числа она сыграет с Францией, а 31-го - с Польшей. Обе встречи будут выездными для нашей команды.

Сборная Украины попала в группу С финального раунда Евро-2020 вместе с командами Нидерландов и Австрии. Четвертым соперником украинцев будет победитель стыковых матчей пути A или D.

Матчи с участием украинской национальной команды пройдут в Амстердаме и Бухаресте. Для украинских фанатов на эти матчи выделено 20 тысяч билетов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный украинский футболист может получить должность в министерстве.