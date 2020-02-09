RU  UA  EN

воскресенье, 9 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 февраля

00:09
20-летний скандинав побил "вечный" рекорд Бубки в прыжках с шестом: опубликовано видео

8 февраля

23:39
Далакян - Перес: полное видео боя
23:30
Далакян - Перес: лучшие моменты чемпионского боя
22:52
Украинский чемпион отстоял титул в самом сложном бою в карьере
22:42
Как прошел первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 - итоги и все выступления вечера
22:36
В Украине завершился первый полуфинал отбора на Евровидение-2020: кто прошел в финал
21:35
Украинская красавица-борчиха выиграла престижные соревнования в Париже
19:31
Нацотбор на Евровидение-2020: как выступила Jerry Heil с песней о веганстве
18:42
Куда же весной без шляпки: 8 стильных моделей предстоящего сезона на каждый день
18:19
Сборная Украины по теннису в напряженнейшем матче обыграла эстонок в Кубке Федераций
18:05
Малиновский принес "Аталанте" важнейшую победу в чемпионате Италии
17:41
Жена звезды "Сумерек" потеряла ребенка на 6-м месяце беременности: влюбленные ждали девочку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

20-летний скандинав побил "вечный" рекорд Бубки в прыжках с шестом: опубликовано видео

воскресенье, 09 февраля 2020, 00:09
переглянути новину українською

20-летний швед Арманд Дюплантис побил рекорд украинца Сергея Бубки по прыжках в высоту с шестом на открытых аренах.

Дюплантис преодолел высоту в 6 метров 17 сантиметров, превзойдя достижение украинского спортсмена, которое держалось с 1993 года. Тогда Бубка перепрыгнул планку, установленную на высоте 6 метров 14 сантиметров.

Рекорд состоялся на турнире в польском городе Торунь. Несколько дней назад Дюплантис едва не побил рекорд Бубки на турнире в немецком Дюссельдорфе, но, перепрыгнув планку, он все-таки зацепил ее рукой.

Стоит отметить, что в 2014 году был побит рекорд Бубки по прыжках в высоту с шестом в закрытых помещениях. Тогда француз Рено Лавиллен взял высоту 6 метров 16 сантиметров, побив рекорд украинца на один сантиметр.

Ранее сообщалось, что Бубку обвинили в получении взятки.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Далакян - Перес Хроника чемпионского боя

Атлетик - Барселона - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити - 2:0 Хроника матча

Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: