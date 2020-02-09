20-летний скандинав побил "вечный" рекорд Бубки в прыжках с шестом: опубликовано видео

20-летний швед Арманд Дюплантис побил рекорд украинца Сергея Бубки по прыжках в высоту с шестом на открытых аренах.

Дюплантис преодолел высоту в 6 метров 17 сантиметров, превзойдя достижение украинского спортсмена, которое держалось с 1993 года. Тогда Бубка перепрыгнул планку, установленную на высоте 6 метров 14 сантиметров.

Рекорд состоялся на турнире в польском городе Торунь. Несколько дней назад Дюплантис едва не побил рекорд Бубки на турнире в немецком Дюссельдорфе, но, перепрыгнув планку, он все-таки зацепил ее рукой.

Стоит отметить, что в 2014 году был побит рекорд Бубки по прыжках в высоту с шестом в закрытых помещениях. Тогда француз Рено Лавиллен взял высоту 6 метров 16 сантиметров, побив рекорд украинца на один сантиметр.

Ранее сообщалось, что Бубку обвинили в получении взятки.