Динамо - Тобол: онлайн видео трансляция

В среду, 12 февраля, киевское "Динамо" в товарищеском матче встретится с казахстанским "Тоболом". Встреча состоится в турецком Белеке на стадионе Titanic Mardan Stadium.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию товарищеского матча "Динамо" - "Тобол".

Начало встречи - в 15:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО - ТОБОЛ

Для киевлян это будет 11-й матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), взяли верх над азербайджанским "Нефтчи" (2:1) и северомакедонским "Вардаром" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1), уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0), казахстанский "Кайрат" (2:0), словенскую "Олимпию" (5:0), норвежский "Стремгодсет" (3:0) и "Борац" из Боснии и Герцеговины (4:1). В последнем матче "Динамо" сыграло вничью с белорусским БАТЭ (1:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" продает билеты на матч Лиги чемпионов по "смешной" цене.