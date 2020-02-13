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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Антхольце

четверг, 13 февраля 2020, 15:30
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В итальянском Антхольце стартовал чемпионат мира по биатлону. В данный момент проходит смешанная эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию смешанной эстафеты в Антхольце.

Начало гонки - в 15:45 по киевскому времени.

Украина выйдет на старт под 24-м номером. За нашу страну побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

На данный момент лидером зачета смешанных эстафетных гонок Кубка мира является сборная Франции. В ее активе 188 очков. На второй позиции находится норвежская команда (187 очков). Третье место занимает сборная Швеции (177 очков). Украинская команда располагается на 14-й строчке (109 очков).

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка лидирует в рейтинге стрелков Кубка мира.

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