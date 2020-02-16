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Он уничтожает наш спорт: биатлонисты и СМИ атаковали чемпиона-допингиста из России

воскресенье, 16 февраля 2020, 10:01
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Мужская спринтерская гонка на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, завершилась неожиданно - победой россиянина Александра Логинова, который в текущем сезоне ранее лишь раз попадал в тройку лучших на этапах Кубка мира.

Но мировую общественность затронула не сенсационность этого результата, а личность победителя. Осенью 2013 года в крови Логинова был обнаружен эритропоэтин - один из самых мощных видов допинга, который вводится в организм внутривенно. Если при обнаружении ряда других запрещенных веществ спортсмены могут сослаться на их попадание в организм случайным образом, то ситуация с россиянином говорит об одном - он сознательно шел на обман.

Именно из-за этого после спринтерской гонки многие биатлонисты и СМИ атаковали Логинова. "Апостроф" собрал самые яркие слова о российском чемпионе.

Так, действующий победитель Кубка мира норвежец Йоханнес Бе заявил, что победа Логинова выглядит странно, учитывая его не лучшие результаты по ходу сезона.

Его брат Тарьей был более резок. "Русский допингист лишил меня бронзы. Мы тренируемся каждый день, чтобы честно соревноваться, а потом приходят люди вроде Логинова и уничтожают наш спорт", - сказал старший-Бе.

Лидер общего зачета Кубка мира в текущем сезоне француз Мартен Фуркад, который ранее не раз критиковал Логинова, в этот раз отказался говорить о нем: "Не хочу сегодня о нем говорить. Как я к нему отношусь? Никак".

Швед Себастьян Самуэльссон не стеснялся в выражениях: "Ни за что не поздравлю его с победой. Это ужасно для спорта".

Шведское издание Aftonbladet о победе Логинова написало кратко: "Позор".

Норвежский телеканал TV2 на своем сайте заявил, что россиянина просто не должно было быть на этом чемпионате мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка стала четвертой в спринте на чемпионате мира по биатлону.

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