"Барселона" против Месси: в испанском топ-клубе разразился грандиозный скандал

В "Барселоне" случился новый грандиозный скандал, в центре которого оказался капитан команды Лионель Месси.

Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, клуб спонсировал критику в социальных сетях в адрес своего капитана Лионеля Месси и других футболистов команды. Делалось это для создания хорошего имиджа президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу и других членов ее правления. На эти цели клуб выделил 1 млн евро и заключил контракт с компанией I3 Venture.

В "Барселоне" подтвердили факт существования договоренности с I3 Venture. Однако информацию о целенаправленном спонсировании критики в адрес собственных футболистов в "Барсе" не подтвердили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны".