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Ломаченко проведет главный бой в карьере: названы дата и место

понедельник, 17 февраля 2020, 22:18
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Украинский боксер Василий Ломаченко 30 мая проведет бой с американцем Теофимо Лопесом. Поединок состоится в американском городе Нью-Йорк.

Об этом Ломаченко сообщил в Instagram LomUs.

"Уже официально! Проморолик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью-Йорке, США", - сообщается в Instagram.

В этом бою Ломаченко будет бороться за титул чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Лопес. При этом украинец будет защищать принадлежащие ему чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В случае победы украинский боксер станет абсолютным чемпионом мира.

32-летний Ломаченко провел 15 боев на профессиональном ринге, одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 22-летнего Лопеса 15 побед в 15 поединках (12 - нокаутом).

Ранее сообщалось, что Ломаченко получит рекордную сумму за бой с Лопесом.

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