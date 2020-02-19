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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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19 февраля

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Один из лидеров украинского футбола получил трансферный бан: детали скандала

среда, 19 февраля 2020, 15:18
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"Александрия" попала под запрет регистрации новых игроков.

Об этом сообщает "Динамомания".

Согласно информации источника, клуб из Кировоградской области не смог заявить на вторую часть текущего сезона своих новичков Артема Гордиенко, Богдана Мышенко и Романа Вантуха. Причиной стала существующая задолженность у "Александрии", которая образовалась еще при предыдущем руководстве. Сумма долга исчисляется в сотнях тысяч долларов. Остается неизвестным, что обусловило финансовые проблемы у клуба - задолженность по трансферам или же по зарплате.

В текущем сезоне "Александрия" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 33 очка после 18 туров. В минувшем сезоне подопечные Владимира Шарана выиграли бронзовые медали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в чемпионате Украины впервые будут использованы новейшие технологии.

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