Красавица-украинка стала чемпионкой престижного турнира по фитнесу: опубликованы яркие фото

Украинская спортсменка Юлия Мишура заняла первое место на международном фестивале по фитнесу и бодибилдингу, который состоялся 22 февраля в Варшаве.

Мишура стала победительницей в категории бикини до 160 см.

28-летняя украинка стала известной после своей победы на чемпионате Европы по фитнесу в 2016 году. Девушка регулярно выкладывает горячие фотосессии в своем Instagram, на который подписано более 18,5 тысяч человек.

"Апостроф" предлагает читателям насладиться красотой украинской чемпионки.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены завоевали целую серию медалей на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу, который состоялся в испанской Санта-Сусанне.