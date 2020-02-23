RU  UA  EN

воскресенье, 23 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

21:03
Сборная Украины потерпела драматичное поражение в отборе Евробаскета-2021
20:27
Красавица-украинка стала чемпионкой престижного турнира по фитнесу: опубликованы яркие фото
19:18
Рука в гипсе и алкоголик в подворотне: 5 малоизвестных ролей Леонида Гайдая в его же фильмах Lime
18:58
Шикарный гол Марлоса принес "Шахтеру" тяжелейшую победу над "Десной": видеообзор
17:14
Где смотреть онлайн Челси - Бавария: расписание трансляций
17:00
Помощь России не выручила: украинцы бесславно завершили выступления на ЧМ
16:59
Чемпионат мира по биатлону: результаты мужского масс-старта
16:14
Где смотреть онлайн Наполи - Барселона: расписание трансляций
15:50
Карпаты - Днепр-1 - 1:1 результат и видео матча
15:40
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Вест Хэм: расписание трансляций
15:35
Коронавирус наступает: в Италии отменены матчи с участием топ-клубов
14:34
Пидгрушная со штрафом провалила масс-старт на чемпионате мира по биатлону
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Красавица-украинка стала чемпионкой престижного турнира по фитнесу: опубликованы яркие фото

воскресенье, 23 февраля 2020, 20:27
переглянути новину українською

Украинская спортсменка Юлия Мишура заняла первое место на международном фестивале по фитнесу и бодибилдингу, который состоялся 22 февраля в Варшаве.

Мишура стала победительницей в категории бикини до 160 см.

28-летняя украинка стала известной после своей победы на чемпионате Европы по фитнесу в 2016 году. Девушка регулярно выкладывает горячие фотосессии в своем Instagram, на который подписано более 18,5 тысяч человек.

"Апостроф" предлагает читателям насладиться красотой украинской чемпионки.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены завоевали целую серию медалей на чемпионате Европы по фитнесу и бодибилдингу, который состоялся в испанской Санта-Сусанне.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Шахтер - Десна - 1:0 Хроника матча, видео гола

Ливерпуль - Вест Хэм: онлайн трансляция

Уайлдер - Фьюри: Хроника чемпионского боя

Лестер Сити - Манчестер Сити - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: