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Пидгрушная со штрафом провалила масс-старт на чемпионате мира по биатлону

воскресенье, 23 февраля 2020, 14:34
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Украинка Елена Пидгрушная не смогла побороться за медали в женской гонке с массовым стартом на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Наша соотечественница заняла 24-е итоговое место. Ее результат в гонке мог быть существенно лучше, однако после последнего огневого рубежа украинка забыла пробежать штрафной круг, из-за чего на финише она получила две минуты штрафа.

Чемпионкой мира стала норвежка Марта Улсбю-Ройселанд. Второе и третье места соответственно заняли Доротея Вирер (Италия) и Ханна Эберг (Швеция).

Результаты гонки:

1. Марте Улсбю-Ройселанд (Норвегия) - 39.14,0 (1+1+0+0)
2. Доротея Вирер (Италия) - +20,7 (1+0+1+1)
3. Ханна Эберг (Швеция) - +26,1 (1+0+0+2)…

24. Елена Пидгрушная (Украина) - +3.27,5 (0+0+1+1)…

После 11 гонок на чемпионате мира сборная Украины выиграла лишь одну медаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина феерически провела женскую эстафету на чемпионате мира.

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