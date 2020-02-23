Помощь России не выручила: украинцы бесславно завершили выступления на ЧМ

Украинские биатлонисты не смогли побороться за медали в мужской гонке с массовым стартом на чемпионате мира по биатлону, который завершился в итальянском Антхольце.

Нашу страну в гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Изначально право выступить в масс-старте завоевал лишь первый. Однако после отказа от участия в соревнованиях россиянина Александра Логинова возможность стартовать получил и Прима.

Тем не менее это не помогло украинцам заехать в призы. Прима стал 20-м, а Пидручный - 23-м.

Чемпионом мира став норвежец Йоханнес Бе. Второе и третье места соответственно заняли французы Кентен Фийон-Майе и Эмельен Жаклен.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 38.09,5 (0+0+0+0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - +42,0 (1+0+1+1)

3. Эмельен Жаклен (Франция) - +55,0 (1+0+1+0)…

20. Артем Прима (Украина) - +2.32,7 (1+1+1+0)…

23. Дмитрий Пидручный (Украина) - +3.13,5 (0+2+1+1)…

На чемпионате мира сборная Украины выиграла лишь одну медаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина феерически провела женскую эстафету на чемпионате мира.