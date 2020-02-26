Наполи - Барселона - 1:1 Видеообзор

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной" со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Дрис Мертенс. Гости ответили забитым мячом в исполнении Антуана Гризманна.

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится 18 марта в Барселоне.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала, первый матч

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА - 1:1

Голы: Мертенс, 30; Гризманн, 57.

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руи, Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински, Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике (Лангле, 90+2), Умтити, Фирпо, Бускетс, Ракитич (Артур, 56), де Йонг, Видаль, Гризманн (Фати, 88), Месси.

Удаление: Видаль, 88 (повторное предупреждение).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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