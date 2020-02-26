Украинский биатлонист завоевал медаль на чемпионате Европы в Раубичах

На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялся мужской суперспринт.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль, отстав от победителя гонки белоруса Сергея Бочарникова на 0,5 секунды. Второе место занял чех Адам Вацлавик.

Результаты суперспринта чемпионата Европы

1. Сергей Бочарников (Беларусь) – 14.12,8 (0+2)

2. Адам Вацлавик (Чехия) – 0,4 (0+3)

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 0,5 (1+2)

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15. Руслан Ткаленко (Украина) – 55,1 (1+1)

27. Артем Прима (Украина) – 1.16,5 (3+3)

Ранее сообщалось, что украинский биатлонист попал в топ-20 в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в Антхольце.