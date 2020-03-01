Реал - Барселона: прогноз букмекеров на Эль Класико

В воскресенье, 1 марта, в матче 26-го тура чемпионата Испании встретятся мадридский "Реал" и "Барселона". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Онлайн-трансляция матча Реал - Барселона будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка мадридский клуб. На победу "Реала" дается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех каталонского клуба можно поставить с котировкой 3,25.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.

После 25 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков. "Реал" занимает второе место, отставая от каталонцев на два очка.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Наполи", "Реал" проиграл "Манчестер Сити".