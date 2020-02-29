Десна -Мариуполь: онлайн видео трансляция

В субботу, 29 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Украины встретятся "Десна" и "Мариуполь". Встреча пройдет в Чернигове на стадионе им. Юрия Гагарина.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Мариуполь".

Начало встречи - в 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ДЕСНА - МАРИУПОЛЬ

Безоговорочным фаворитом матча являются хозяева. На победу "Десны" можно поставить с коэффициентом 1,68. Ничья оценивается котировкой 3,74. На выигрыш "Мариуполя" установлен коэффициент 5,20.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Десна" занимает 4-е место. В активе черниговской команды 33 очка. "Мариуполь" находится на 7-й позиции. Команда набрала 22 очка. В матче первого круга "Десна" разгромила "Мариуполь" в гостях со счетом 4:0.