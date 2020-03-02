Украинской чемпионке отказали в многомиллионном иске к стране: детали дела

Апелляционный суд Девятого округа США отклонил иск олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл о взыскании с Украины 50 млн долларов.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В частности, он проинформировал, что еще четыре года назад Баюл подала в суд на родную страну с требованием взыскать в ее пользу огромную сумму. Спортсменка аргументировала свое решение тем, что ответчики, в числе которых также были некто Джозеф Чарльз Лемир и две компании, нарушили трудовой договор, подписанный с ней, а также передали права на использование ее имени третьим лицам.

Тогда Окружной суд Центрального округа Калифорнии отклонил иск Баюл. После этого она обратилась в Апелляционный суд Девятого округа США, который также стал на сторону Украины, посчитав доводы бывшей фигуристки неубедительными.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина переманила у России скандально известную спортсменку.