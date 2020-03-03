Динамо - Колос: онлайн видео трансляция

Во вторник, 3 марта, в стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и "Колос" из Ковалевки. Встреча пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Колос".

Начало встречи - в 19:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

21-й тур

ДИНАМО - КОЛОС

Безоговорочным фаворитом матча является "Динамо". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,23. Ничья оценивается котировкой 6,70. На выигрыш "Колоса" установлен коэффициент 11,00.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 3-е место. В активе столичной команды 39 очков. "Колос" находится на 6-й позиции. Команда из Ковалевки набрала 26 очков. В матче первого круга "Динамо" разгромило "Колос" в гостях со счетом 4:0.