Днепр-1 - Мариуполь: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" встречается с "Мариуполем". Встреча проходит в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Днепр-1" - "Мариуполь".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

22-й тур

ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ - 0:0 *идет 1-й тайм

Днепр-1: Клищук, Логинов, Полевой, Адамюк, Сваток, Вакулко, Батагов, Булеца, Кравченко, Супряга, Хобленко.

Мариуполь: Гальчук, Яворский, Дава, Кирюханцев, Чоботенко, Горбунов, Игнатенко, Топалов, Федорчук, Мишнев, Кулаков.

Удаление: Чоботенко (23)

Обслуживает матч арбитр Евгений Арановский. Ему помогают судьи на линиях Сергей Приступа и Евгений Петраков.

"Мариуполь" еще сохраняет шансы попасть в первую шестерку, которая на втором этапе поведет борьбу за медали и места в еврокубках. Для этого азовцам необходимо набирать очки, а также надеяться на осечку "Колоса" в параллельном матче с "Шахтером".

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" с крупным счетом проиграл "Шахтеру" в чемпионате Украины.