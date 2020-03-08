Днепр-1 - Мариуполь: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" встречается с "Мариуполем". Встреча проходит в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".
Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Днепр-1" - "Мариуполь".
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
22-й тур
ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ - 0:0 *идет 1-й тайм
Днепр-1: Клищук, Логинов, Полевой, Адамюк, Сваток, Вакулко, Батагов, Булеца, Кравченко, Супряга, Хобленко.
Мариуполь: Гальчук, Яворский, Дава, Кирюханцев, Чоботенко, Горбунов, Игнатенко, Топалов, Федорчук, Мишнев, Кулаков.
Удаление: Чоботенко (23)
Обслуживает матч арбитр Евгений Арановский. Ему помогают судьи на линиях Сергей Приступа и Евгений Петраков.
"Мариуполь" еще сохраняет шансы попасть в первую шестерку, которая на втором этапе поведет борьбу за медали и места в еврокубках. Для этого азовцам необходимо набирать очки, а также надеяться на осечку "Колоса" в параллельном матче с "Шахтером".
Ранее сообщалось, что "Днепр-1" с крупным счетом проиграл "Шахтеру" в чемпионате Украины.