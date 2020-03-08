"Манчестер Сити" с Зинченко проиграл "дьяволам" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2 в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Первый мяч в игре был забит на 30-й минуте. Бруну Фернандеш со штрафного сделал заброс на Антони Марсьяля, тот пробил в касание, чем застал врасплох голкипера гостей Эдерсона. Мяч от рук последнего влетел в ворота "Манчестер Сити".

После перерыва гости владели подавляющим преимуществом во владении мячом, но воплотить его хотя бы в один забитый мяч так и не смогли. В самом же конце игры Скотт Мактоминай после грубейшей ошибки Эдерсона забил второй мяч в ворота гостей.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити" остался на 2-м месте (57 очков), "Манчестер Юнайтед" поднялся на 5-ю строчку (45 очков).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

29-й тур

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 2:0

Голы: Марсьяль, 30; Мактоминай, 90+7.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Фернандеш (Игало, 88), Уильямс (Байи, 78), Джеймс, Марсьяль (Мактоминай, 78).

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко (Менди, 77), Родриго, Гюндоган, Фоден, Б. Силва (Марез, 60), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 59).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок лиги.