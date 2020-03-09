Автобус с молодыми боксерами попал в жуткую аварию: много погибших, фото

На севере Мексики разбился автобус, который перевозил молодых спорстменов-боксеров: в результате аварии погибли как минимум шесть человек, еще 25 получили ранения.

Об этом в Twitter сообщает RN Deportes.

Трагедия произошла в воскресенье, 8 марта, в 2:20 по местному времени (10:00 мск) на шоссе в штате Сонора недалеко от муниципального центра Бенджамин Хилл.

Автобус с командой молодых боксеров в возрасте от 13 до 17 лет следовал из Сьюдад-Обрегона в Пуэрто-Пеньяско после соревнований. Во время движения в районе 124 км шоссе водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. Погибли пять боксеров и тренер Джонатан Орос.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Сирии бензовоз, у которого отказали тормоза, на огромной скорости протаранил два автобуса и 15 автомобилей, погибли 32 человека, 77 получили ранения.