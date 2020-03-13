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Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Видеообзор

пятница, 13 марта 2020, 07:00
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген-Арена".

Победу украинскому клубу принесли голы Мораеса и Маркоса Антонио. В составе "волков" отличился Брукс. Также команды по разу не реализовали 11-метровые. Неудачниками оказались Коваленко и Вегорст.

ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч запланирован на 19 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/8 финала. Первый матч

ВОЛЬФСБУРГ Германия - ШАХТЕР Украина - 1:2 (0:1)

Голы: Брукс (48) - Мораес (16), Маркос Антонио (73)

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80).

"Шахтер": Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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