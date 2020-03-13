Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Видеообзор

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген-Арена".
Победу украинскому клубу принесли голы Мораеса и Маркоса Антонио. В составе "волков" отличился Брукс. Также команды по разу не реализовали 11-метровые. Неудачниками оказались Коваленко и Вегорст.
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР: ВИДЕО ГОЛОВ
Ответный матч запланирован на 19 марта.
ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала. Первый матч
ВОЛЬФСБУРГ Германия - ШАХТЕР Украина - 1:2 (0:1)
Голы: Брукс (48) - Мораес (16), Маркос Антонио (73)
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80).
"Шахтер": Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон, Мораес.
Предупреждения: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71).
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