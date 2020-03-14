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Самая красивая биатлонистка планеты стала обладательницей Кубка мира

суббота, 14 марта 2020, 17:34
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Француженка Жулия Симон выиграла женскую гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Второй в гонке стала швейцарка Селина Гаспарин. Третьей к финишу приехала итальянка Лиза Виттоцци. Главная же борьба на финише велась между Доротеей Вирер (Италия) и Тириль Экхофф (Норвегия), которые претендовали на победу в общем зачете Кубка мира. На финише выше оказалась последняя (10-е место). Однако обладателем Большого хрустального глобуса второй год подряд стала Вирер, которая гонку завершила на 11-й позиции. В общем зачете итальянка, которую называют самой красивой биатлонисткой мира, обошла Экхофф на 7 очков.

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина (24-е место). Валя Семеренко заняла 30-е место, ее сестра Вита - 35-е.

Это была последняя личная гонка сезона у женщин. Заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене ранее был отменен из-за коронавируса.

Результаты гонки:

1. Жулия Симон (Франция) - 30:43,5 (0+1+1+0)
2. Селина Гаспарин (Швейария) - +17,3 (1+2+1+0)
3. Лиза Виттоцци (Италия) - +20,9 (1+1+1+1)...

24. Анастасия Меркушина - +1:53,5 (1+0+1+1)...
30. Валя Семеренко - +2:16,4 (1+2+3+0)...
35. Вита Семеренко - +2:45,8 (0+1+2+1)...

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился обладатель Кубка мира по биатлону среди мужчин.

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