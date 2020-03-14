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Второй раз в карьере: определился обладатель Кубка мира по биатлону

суббота, 14 марта 2020, 15:32
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе во второй раз в своей карьере стал победителем Кубка мира.

Бе финишировал на четвертом месте в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти и на два очка опередил ближайшего преследователя француза Мартена Фуркада.

Победителем гонки преследования в Контиолахти стал Фуркад, который ранее объявил о завершении карьеры. Француз прошел дистанцию в 12,5 километров за 31 минуту 25 секунд, допустив три промаха. Вторым стал соотечественник Фуркада Кентен Фийон Майе. В первую тройку вошел еще один француз Эмильен Жаклен.

Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который финишировал на 16-м месте.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) - 31:25,4 (3)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) - +2,9 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) - +4,5 (4)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) - +8,3 (4)

5. Арнд Пфайффер (Германия) - +14,1 (2)

...

16. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1:12,1 (2)

17. Артем Прима (Украина) - +1:12,6 (2)

44. Руслан Ткаленко (Украина) - +4:00,1 (3)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка. С результатами можно ознакомиться здесь.

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