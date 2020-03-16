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Сильнейшему боксеру супертяжелого веса грозит длительная дисквалификация: детали скандала

понедельник, 16 марта 2020, 12:06
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Чемпиону мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям WBC и The Ring Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация за употребление допинга.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в отношении боксера будет начато расследование Британским антидопинговым агентством (UKAD), которое проверит слова фермера Мартина Кэрфута. Последний заявил, что команда действующего чемпиона в 2015 году, когда в организме Фьюри был обнаружен запрещенный препарат нандролон, предлагала ему 30 тыс. долларов за то, чтобы он взял вину за попадание допинга в организм спортсмена на себя.

Отмечается, что если вина Фьюри будет доказана, он будет дисквалифицирован на 8 лет. Такое же наказание может постичь и его брата Хьюи, в организме которого пять лет назад был обнаружен тот же запрещенный препарат.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Фьюри с размахом отпраздновал яркую победу над Уайлдером.

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