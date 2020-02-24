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Фьюри с размахом отпраздновал яркую победу над Уайлдером: видео

понедельник, 24 февраля 2020, 12:59
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Британский боксер Тайсон Фьюри ярко отпраздновал победу над американцем Деонтеем Уайлдером. Исторический поединок состоялся в ночь на 23 февраля в американском Лас-Вегасе и завершился нокаутом.

Как пишут западные издания, после боя скандальный британец закатил шумную вечеринку, на которую позвал своих фанатов.

Так, в сети опубликовали кадры с массового гуляния. На видео Фьюри, завернутый в британский флаг, исполняет песню There Were Three Bronze Bombers In The Air.

По данным американских СМИ, также на вечеринке присутствовал участник музыкальной группы One Direction Лиам Пейн.

Поражение стало первым в карьере для Уайлдера. На его счету также 42 победы и 1 ничья в 44 боях. Фьюри выиграл свой 30-й бой в профессионалах при 1 ничьей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ярко отреагировали на победу Фьюри над Уайлдером в чемпионском бою.

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