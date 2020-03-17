Организаторы "Ролан Гаррос" приняли радикальное решение по турниру

Один из четырех турниров серии Grand Slam "Ролан Гаррос" перенесен.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Изначально Открытый чемпионат Франции по теннису должен был пройти с 18 по 31 мая, однако из-за эпидемии коронавируса, организаторы перенесли сроки его проведения на четыре месяца. Предполагается, что в нынешнем году "Ролан Гаррос" стартует 20 сентября, а завершится 4 октября.

Комментируя это решение, президент Французской федерации тенниса Бернар Гудичелли сказал: "Это сложное, но смелое решение, которое мы приняли во время столь необычного периода. Мы должны поступать ответственно, должны проявлять солидарность в борьбе за здоровье и безопасность".

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из секс-символов тенниса объявила об уходе.