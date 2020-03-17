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Победим коронавирус: в Японии сделали важное заявление по Олимпиаде-2020

вторник, 17 марта 2020, 12:37
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал ситуацию с Олимпийскими играми 2020 года, которые могут быть перенесены из-за эпидемии китайского коронавируса.

Слова Абэ приводит ВВС.

"Мы сумеем справиться с распространением вируса и сможем провести Олимпиаду, как и планировали", - сказал Абэ.

Напомним, что Олимпиада должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса COVID-19. В данный момент вирусом заразились более 180 тысяч человек по всему миру. Число умерших превысило семь тысяч человек. Выздоровели - более 78 000.

Ранее сообщалось, что Депутаты Верховной Рады провели заседание по вопросам, связанным с борьбой с коронавирусом.

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