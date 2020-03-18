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Речь идет о жизнях людей: Шевченко сделал заявление о переносе Евро-2020

среда, 18 марта 2020, 17:29
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением об переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVD-19.

"Я очень поддерживаю это решение, более того, приветствую его, это очень правильно. Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровью или даже жизням людей. Это повлечет неудобства, безусловно, но мы должны осознавать, что это общемировая проблема. И только совместными усилиями ее можно преодолеть", - приводит слова Шевченко пресс-служба украинской ассоциации футбола.

Также тренер украинской национальной команды дал совет гражданам, как уберечься от заболевания.

"Мои советы простые, нужно вести себя дисциплинированно, с ответственностью относиться к тем советам, которые выдают медики, с пониманием прислушиваться к рекомендациям и мероприятиям власти. Следить за личной гигиеной и продолжать вести здоровый образ жизни", - добавил наставник.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. На данный момент заболели более 200 тысяч человек. Число умерших превысило восемь тысяч человек.

Ранее сообщалось, что руководство "Динамо" приостановило тренировки из-за коронавируса.

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