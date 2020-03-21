Сильнейший хоккейный клуб Украины заявил о желании выступать в российском чемпионате

Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников заявил, что хочет, чтобы его клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Слова Колесникова приводит "Чемпионат".

Так, президент "Донбасса" заявил, что после восстановления мира в Украине можно будет говорить о возвращении команды в КХЛ. По словам Колесникова, его клубу было бы почетно снова играть в сильнейшей лиге Европы. "Хотели бы мы играть в КХЛ? Да, хотели бы. Насколько это возможно? Это долгий процесс", - сказал Колесников.

ХК "Донбасс" является действующим чемпионом Украины. Всего за свою 19-летнюю историю команда становилась лучшей в стране семь раз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины лишилась ведущих игроков перед стартом олимпийского отбора по хоккею.