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Сильнейший хоккейный клуб Украины заявил о желании выступать в российском чемпионате

суббота, 21 марта 2020, 18:52
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Президент ХК "Донбасс" Борис Колесников заявил, что хочет, чтобы его клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Слова Колесникова приводит "Чемпионат".

Так, президент "Донбасса" заявил, что после восстановления мира в Украине можно будет говорить о возвращении команды в КХЛ. По словам Колесникова, его клубу было бы почетно снова играть в сильнейшей лиге Европы. "Хотели бы мы играть в КХЛ? Да, хотели бы. Насколько это возможно? Это долгий процесс", - сказал Колесников.

ХК "Донбасс" является действующим чемпионом Украины. Всего за свою 19-летнюю историю команда становилась лучшей в стране семь раз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины лишилась ведущих игроков перед стартом олимпийского отбора по хоккею.

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