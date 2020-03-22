Миллионы на ветер: "Барселона" выгоняет одного из самых дорогих игроков

"Барселона" намерена расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб готов продать футболиста за 100 миллионов евро. Руководство клуба считает, что форвард не оправдал потраченных на него денег. Год назад "Барселона" купила француза у мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро.

Если продать Гризманна не удастся, то "Барселона" может использовать его при трансфере другого игрока или отдать в аренду.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой.