Украинский чемпион попал в серьезное ДТП: фото

Обладатель Кубка мира 2014 года и двукратный призер Универсиады 2013 года по спортивной ходьбе Руслан Дмитренко попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщил в Facebook dtp.kiev.ua.

Авария случилась под Киевом возле села Артемовка. Произошло столкновение двух автомобилей - Renault и Daewoo Lanos. В ДТП пострадало несколько человек, из машин их доставали спасатели.

Позже в Facebook пользователь Оксана Медин написала, что участником аварии стал Дмитренко. По ее словам, спортсмен получил многочисленные переломы рук и ног. Теперь ходока ждут многочисленные операции и длительный процесс реабилитации. На его лечение уже начался сбор средств.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер погиб в страшной аварии.