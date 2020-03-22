RU  UA  EN

воскресенье, 22 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 марта

16:58
Когда появится вакцина от коронавируса: в ВОЗ дали ответ
16:47
Под Киевом произошло масштабное ДТП с множеством пострадавших: фото
16:12
Сколько заболевших коронавирусом в Киеве: в Минздраве уточнили данные
15:44
В Украине разворачивается громкий скандал вокруг тестов на коронавирус из Китая
15:23
Коронавирус отступает? В Украине выздоровело много заболевших
15:06
Ехали на поезде: появились тревожные подробности о заболевших коронавирусом из Днепра
14:57
Испания выходит на "итальянские" цифры смертей от коронавируса: жуткие данные
14:23
Нужно ли носить маску от коронавируса: в Минздраве дали объяснение
13:53
Космос, мобильники и пиво: самые абсурдные версии появления коронавируса
13:27
В Николаеве двое полицейских устроили стрельбу на улице: есть раненый
12:09
Зима пришла посреди весны: новые фото и видео снегопада в Киеве
11:57
В Киеве маршрутный автобус попал в серьезное ДТП: фото и видео
Все новости

Украинский чемпион попал в серьезное ДТП: фото

воскресенье, 22 марта 2020, 15:38
переглянути новину українською

Обладатель Кубка мира 2014 года и двукратный призер Универсиады 2013 года по спортивной ходьбе Руслан Дмитренко попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщил в Facebook dtp.kiev.ua.

Авария случилась под Киевом возле села Артемовка. Произошло столкновение двух автомобилей - Renault и Daewoo Lanos. В ДТП пострадало несколько человек, из машин их доставали спасатели.

Позже в Facebook пользователь Оксана Медин написала, что участником аварии стал Дмитренко. По ее словам, спортсмен получил многочисленные переломы рук и ног. Теперь ходока ждут многочисленные операции и длительный процесс реабилитации. На его лечение уже начался сбор средств.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский боксер погиб в страшной аварии.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: