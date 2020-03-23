Вслед за Путиным: в России предложили обнулить чемпионат по футболу

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов предложил последовать примеру обнуления президентских сроков Владимира Путина на посту главы Российской Федерации и обнулить результаты текущего сезона в чемпионате страны по футболу.

Слова Иванова приводит "Спорт-экспресс".

"Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово – обнулить. Давайте обнулим", - сказал Иванов.

Следующий сезон в чемпионате России президент "Урала" предложил начать с тем же составом участников.

Напомним, на сегодняшний день в Европе приостановлены чемпионаты всех стран, кроме одного - белорусского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России футбольные фанаты оскандалились кричалкой о коронавирусе.