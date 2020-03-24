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Божье наказание: легендарная российская спортсменка оскандалилась заявлением о переносе Олимпиады

вторник, 24 марта 2020, 22:25
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Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала божьим наказанием перенос Олимпиады-2020 на 2021 год из-за пандемии китайского коронавируса.

Слова Хоркиной приводит "Апостроф" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое божье наказание. А Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за все хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику", – сказала Хоркина, которая является государственным советником Российской Федерации 3 класса.

Пользователи сети гневно отреагировали на заявление бывшей спортсменки, усомнившись в ее здравом уме.

"Что ты несёшь".

"Так она всю жизнь за счет государства живет, пол жизни на сборах, вторую жизнь в кресле, откуда мозги то появятся?"

"Они там 100% что-то жрут. Ну не может такого быть".

"Что с ними со всеми не так? Сборище клоунов".

"На мой взгляд, Божье наказание - это то, что Земля носит людей с таким мышлением, как у Хоркиной".

"Православие головного мозга".

"Депутат гд РФ. Сферический. В вакууме. Просто интересно, ей самой как такую ересь нести, норм?"

"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. © Марк Твен".

"В очередной раз убеждаюсь, что в Госдуме сидят посланники дьявола на этой земле. Кошмар, как такими мракобесами можно быть, стыдно за таких нелюдей", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что в России бывшая теннисистка оскорбила инвалида.

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