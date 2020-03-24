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На манеже все те же: названы самые высокооплачиваемые футболисты мира

вторник, 24 марта 2020, 17:05
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси сохранил за собой звание самого высокооплачиваемого футболиста планеты по версии авторитетного издания France Football.

Согласно информации источника, доходы аргентинца, включающие заработную плату и рекламные контракты, за год выросли на 1 млн евро и составили за последние 12 месяцев 131 млн евро. Он опередил своих главных конкурентов - Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймара ("ПСЖ"). Доходы первого за последний год составили 118 млн евро, а бразильца - 95 млн евро.

Отмечается, что заработки остальных футболистов значительно уступают тройке лидеров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший футболист Барселоны посоветовал Месси и Роналду переехать в Беларусь.

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