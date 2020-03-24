На манеже все те же: названы самые высокооплачиваемые футболисты мира

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сохранил за собой звание самого высокооплачиваемого футболиста планеты по версии авторитетного издания France Football.

Согласно информации источника, доходы аргентинца, включающие заработную плату и рекламные контракты, за год выросли на 1 млн евро и составили за последние 12 месяцев 131 млн евро. Он опередил своих главных конкурентов - Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймара ("ПСЖ"). Доходы первого за последний год составили 118 млн евро, а бразильца - 95 млн евро.

Отмечается, что заработки остальных футболистов значительно уступают тройке лидеров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший футболист Барселоны посоветовал Месси и Роналду переехать в Беларусь.