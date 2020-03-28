Малолетний сын сильнейшего боксера планеты послал отца во время прямого эфира - видео

Один из сыновей чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри послал отца, когда тот в прямом эфире проводил тренировку для своих болельщиков в Instagram.

Так, 31-летний спортсмен в своем доме вместе с женой собирался сделать одно из упражнений. Чтобы дети, которые в этот момент тоже были в комнате, не мешали, Фьюри-старший сказал им покинуть помещение. Слова отца-чемпиона таки были услышаны, однако покидая комнату, один из сыновей послал его. После этого Тайсон лишь улыбнулся.

Фьюри и его жена Пэрис воспитывают пятерых детей - двух дочерей и троих сыновей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сильнейшему боксеру супертяжелого веса грозит длительная дисквалификация.