RU  UA  EN

суббота, 28 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.45
НБУ:USD  27.80
Меню
Спорт

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

28 марта

22:22
Секс-символ реслинга рассказала, как выиграла конкурс бикини в США - фото
21:26
Малолетний сын сильнейшего боксера планеты послал отца во время прямого эфира - видео
20:36
Звездный футболист приобрел одно из самых дорогих авто в мире - фото
19:18
Под угрозой звезда сборной Украины: восемь игроков европейского клуба имеют симптомы коронавируса
19:04
5 скандальных образов Леди Гаги ко дню рождения эпатажной именинницы Lime
18:25
В одной из сильнейших футбольных сборных мира уволили почти всех сотрудников: детали скандала
18:05
Участницы "Женского Квартала" спели о коронавирусе, соблюдая условия карантина: видео Lime
17:18
В испанском топ-клубе коронавирусом заразилось 25 человек
17:08
Из ведущей - в домохозяйку: Леся Никитюк похвасталась списком переделанных на карантине дел Lime
16:07
Милевский принес "Динамо" первую победу в чемпионате Беларуси: видео
15:07
Том Хэнкс с женой вернулись в США после лечения коронавируса - пара выглядит очень счастливой Lime
13:59
Могли потерять семью и группу: солистка The Hardkiss рассказала, как едва не развелась с мужем Lime
Все новости

Малолетний сын сильнейшего боксера планеты послал отца во время прямого эфира - видео

суббота, 28 марта 2020, 21:26
переглянути новину українською

Один из сыновей чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри послал отца, когда тот в прямом эфире проводил тренировку для своих болельщиков в Instagram.

Так, 31-летний спортсмен в своем доме вместе с женой собирался сделать одно из упражнений. Чтобы дети, которые в этот момент тоже были в комнате, не мешали, Фьюри-старший сказал им покинуть помещение. Слова отца-чемпиона таки были услышаны, однако покидая комнату, один из сыновей послал его. После этого Тайсон лишь улыбнулся.

Фьюри и его жена Пэрис воспитывают пятерых детей - двух дочерей и троих сыновей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сильнейшему боксеру супертяжелого веса грозит длительная дисквалификация.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: